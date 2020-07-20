В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Махмуд Мусави Маджд, которого также обвинили в сотрудничестве с разведкой Израиля «Моссад», был казнен в понедельник утром, 20 июля.

При этом дело против мужчины было начато еще до гибели Сулеймани и не связано с операциями США против иранского генерала.

3 января 2020 года США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по приказу президента Дональда Трампа. Командующий элитными силами иранского спецназа «Кудс» якобы активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и солдат.

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