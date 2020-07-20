В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Тегеране украинского Boeing 737

В Париж доставили «черные ящики» украинского Boeing 737, который был по ошибке сбит иранскими военными. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, «черные ящики» планируют направить для анализа в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Министр добавил, что на процедуре будут присутствовать также канадские представители Совета по транспортной безопасности.

«Мы получили подтверждение, что «черные ящики» рейса № PS752 прибыли в Париж», — сказал Шампань.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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