Получивший пожизненные сроки «ангарский маньяк» сознался еще в двух убийствах

Получивший два пожизненных срока маньяк Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин. Об этом сообщается на сайте СК.

Преступления были совершены в 1995 и 1998 годах на территории Иркутской области.

Следствие предъявило «ангарскому маньяку» обвинение по убийству в июле 1995 года женщины, которая ранее считалась пропавшей без вести.

Кроме того, Попков был этапирован в иркутское СИЗО-1 после написания явки с повинной.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков был обвинен в совершении 81 убийства женщин и еще трех покушений на убийство на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы. Он был приговорен судом к двум пожизненных срокам.

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