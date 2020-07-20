Роспотребнадзор проведет оценку распространения COVID-19 у пациентов с ВИЧ

Роспотребнадзор планирует провести оценку распространения нового типа коронавируса COVID-19 среди пациентов с ВИЧ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследование пройдет в анонимном формате. В тем примут участие также ВИЧ-отрицательные респонденты.

Кроме того, будет проведен анализ о влиянии пандемии на оказание помощи пациентов с ВИЧ.

Ведомство ожидает оценить число пациентов c ВИЧ, которые получали положительный тест на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.