Все лесные пожары ликвидировали на Чукотке
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На Чукотке были потушены все очаги лесных возгораний, площадью тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии региона.
Так, в зону действия пожаров на Чукотке было отправлено 50 сотрудников Авиалесоохраны.
Как отмечается в сообщении, силы ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» совместно с Авиалесоохраной потушили 22 возгорания на площади свыше 52 тыс. га.
Всего к ликвидации лесных пожаров были привлечены 70 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы самые пожароопасные регионы в ближайшие дни
— Площадь лесных пожаров на Югре превышает 14 тыс. гектаров