Все лесные пожары ликвидировали на Чукотке

На Чукотке были потушены все очаги лесных возгораний, площадью тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии региона.

Так, в зону действия пожаров на Чукотке было отправлено 50 сотрудников Авиалесоохраны.

Как отмечается в сообщении, силы ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» совместно с Авиалесоохраной потушили 22 возгорания на площади свыше 52 тыс. га.

Всего к ликвидации лесных пожаров были привлечены 70 человек.

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