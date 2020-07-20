Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, что в проект входят такие инициативы, как установление зарплаты для преподавателей не ниже средней по региону и стране в целом.

Кроме того, преподавателей планируют обеспечить правом досрочно выходить на пенсию и иметь право на удлиненный отпуск.

Смолин добавил, что разные категории педработников имеют разную продолжительность отпуска. Так, удлиненных отпуск, по мнению законодателей, позволит улучшить качество работы учителей.

Данный законопроект будет внесен в федеральный закон «Об образовании», а также в другие законы.

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