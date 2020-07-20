При стрельбе в Вашингтоне погиб человек
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В Вашингтоне трое неизвестный устроили стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости».
В результате стрельбы пострадали девять человек. Точное число получивших ранения уточняется.
Источник в полиции уточнил, что один из пострадавших, доставленных в больницу, скончался.
Правоохранители проводят розыск трех скрывшихся темнокожих мужчин.
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