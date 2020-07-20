Губернатор прокомментировал данные о запахе газа в Нижнем Новгороде

Нижегородский губернатор Глеб Никитин прокомментировал данные о том, что в городе возник запах газа, на который жаловались жители. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что газ не являлся ядовитым, по предварительной информации.

Глава региона также уточнил, что никто из жителей не обращался в больницы города с жалобами.

«Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было», — сказал Никитин.

Ранее сотрудники МЧС начали выяснять причины появившегося запаха.