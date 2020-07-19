ВОЗ подтвердила заражение коронавирусом 14 млн человек по всему миру

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 14 млн случаев заражения коронавирусом на планете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные организации.

По информации медиков, суточный прирост новых заболевших составил 166 735. Накануне ВОЗ сообщала о 259 тыс. новых случаев заражения.

Жертвами COVID-19 за последние 24 стали 4496 человек, с начала пандемии скончались 597 583 пациентов.

Наибольшее число заболевших специалисты зафиксировали в Северной и Южной Америке — 7 376 748. На втором месте Европа — 3 060 525.

Портал Worldometers и американский университет Джона Хопкинса сообщили о заражении коронавирусом 14 млн человек на планете 18 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ломбардии впервые с конца февраля не зафиксировали новых смертей от COVID-19

— В Британии коронавирусом заразились почти 295 тысяч человек

— Еще 15 человек скончались от COVID-19 в Москве