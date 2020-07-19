Эрдоган лично примет участие в первом намазе в Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично примет участие в первом мусульманском богослужении в соборе Святой Софии, заявил пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын телеканалу NTV.

Первый намаз пройдет в соборе 24 июля, его посетит ограниченное количество людей, в том числе президент страны, рассказал Калын. По его словам, богослужение состоится на первом этаже собора.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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