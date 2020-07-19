Синоптики предупредили об опасной погоде в Сибири и на Урале

Ливни и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего востока России, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Очень серьезные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с», — сказал Вильфанд.

По его словам, аналогичная погода установится в Тюменской и Томской областях, там сила ветра будет достигать 22 м/с.

Очень сильные дожди накроют также Якутию и Амурскую область. Скорость ветра под Благовещенском может составить около 24 м/с.

Вильфанд подчеркнул, что эти погодные явления несут серьезную угрозу для людей и нарушают их жизнедеятельность.

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