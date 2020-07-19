В Ломбардии впервые с конца февраля не зафиксировали новых смертей от COVID-19

Итальянские власти впервые с 22 февраля не зафиксировали смертей от COVID-19 в провинции Ломбардия, где произошло большинство заражений и смертей в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Всего в Италии за последние сутки выявили три новых летальных исхода от COVID-19, что также стало наименьшим показателем с 28 февраля, когда погибли четыре человека.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 35 045, всего с начала пандемии заразились 244 434 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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