Названа причина остановки карусели с людьми в Нальчике
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Остановка карусели в парке аттракционов Нальчика, в результате которой люди остались висеть вниз головой несколько минут, была вызвана сбоем в подаче электроэнергии. Об этом сообщается на странице парка в Instagram в разделе «истории».
«Аттракцион полностью исправен и прошел все проверки на безопасность», — указано в сообщении.
Из-за сбоя в подаче электроэнергии аттракцион остановился для перевода на ручной режим, сообщает администрация. Кроме того, в сообщении указано, что «буквально через 5 минут» пассажиры покинули аттракцион.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что люди почти 10 минут провисели вниз головой из-за остановки аттракциона.
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