Названа причина остановки карусели с людьми в Нальчике

Остановка карусели в парке аттракционов Нальчика, в результате которой люди остались висеть вниз головой несколько минут, была вызвана сбоем в подаче электроэнергии. Об этом сообщается на странице парка в Instagram в разделе «истории».

«Аттракцион полностью исправен и прошел все проверки на безопасность», — указано в сообщении.

Из-за сбоя в подаче электроэнергии аттракцион остановился для перевода на ручной режим, сообщает администрация. Кроме того, в сообщении указано, что «буквально через 5 минут» пассажиры покинули аттракцион.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что люди почти 10 минут провисели вниз головой из-за остановки аттракциона.

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