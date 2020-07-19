Люди почти 10 минут провисели вниз головой на карусели в Нальчике

Посетители парка аттракционов в Нальчике провисели вниз головой на карусели почти 10 минут, сообщает сайт kp.ru.

По словам очевидцев, карусель перевернула пассажиров вниз головой, но не опустила вниз, в результате чего они застряли на высоте почти на 10 минут.

На данный момент причины инцидента неизвестны, администрация парка произошедшее не комментировала.

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