Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал процесс подготовки собора Святой Софии к первом намазу, сообщает агентство Anadolu.
Главу государства проинформировали о ходе работ по преобразованию собора в мечеть, указано в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.
В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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