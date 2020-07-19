Скончался лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо

Лама Санкт-Петербургского буддийского дацана «Гунзэчойнэй» Лосал Жамсо скончался в возрасте 41 года, его похоронят в Забайкальском крае. Об этом сообщается на официальной странице дацана во ВКонтакте.

«Уважаемый лама Лосал Жамсо (духовное имя) — любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь», — говорится в сообщении.

О причинах смерти ламы не сообщается.

Ломал Жамсо служил в дацане Санкт-Петербурга с 2017 года. Ранее он изучал философию в Агинской Буддийской Академии и буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева.