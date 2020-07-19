В Красноярске горит кровля административно-производственного здания

В Ленинском районе Красноярска горит кровля административно-производственного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел на улице Богдана Хмельницкого, 7. В 14.18 мск была объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

В спасательном ведомстве уточнили, что горит двухэтажное административно-производственное здание.

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