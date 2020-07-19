В Петербурге задержали трех женщин, незаконно обналичивших 100 миллионов рублей
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В Санкт-Петербурге полиция задержала трех женщин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичили около 100 млн руб., пишет 78.ru со ссылкой на МВД по городу.
Сообщается, что женщины сняли офис на Кирочной улице и незаконно получили 102,2 млн руб. Деньги поступали на счета фирм-однодневок якобы за поставку товаров и услуг.
Следователи возбудили уголовное дело. При обысках были обнаружены печати, мобильные телефоны и компьютерная техника.
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