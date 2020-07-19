Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск

Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Свитнев был объявлен в розыск 14 июля. Фигуранту заочно предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

Отмечается, что в ближайшее время следствие объявит юриста в международный розыск и выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления в торговле людьми. Как объяснил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.

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