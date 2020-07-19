В троллейбусном парке Астрахани произошел пожар

В Астрахани на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

Отмечается, что горят неэксплуатируемое строение размером 80 на 30 м и рядом стоящее двухэтажное здание размером 15 на 80 м. Общая площадь пожара составляет 500 кв. м, пострадавших нет.

На месте работают 73 человека и 23 единицы техники.

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