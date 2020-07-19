В Нанте задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

Во Франции полиция задержала одного человека по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, речь идет о 39-летнем мужчине, мигранте, который работал добровольцем в соборе. Он должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».

Отмечается, что на данном этапе расследования «речь идет только о проверках».

Ранее сообщалось, что пожар начался утром 18 июля и длился около 10 часов.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это трагедия»: огонь уничтожил шедевры собора во Франции

— Началось расследование причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла

— Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили