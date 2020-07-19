В России от коронавируса выздоровели больше 550 тысяч человек

В России за сутки от коронавируса выздоровел 3 481 человек, что увеличивает общее число поправившихся до 550 344, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Больше всего выздоровлений в Москве (359), Ханты-Мансийском автономном округе (234) и Свердловской области (170).

В России коронавирусом заразились 771 тысяча, умерли больше 12 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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