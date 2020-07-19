В Ингушетии пожарные за ночь не смогли потушить огонь на свалке

В Ингушетии пожарные не смогли за ночь потушить огонь на несанкционированной свалке, пишет региональное минприроды.

«Засыпка глиной участков возгорания несанкционированной свалки в Карабулаке продолжается. Все ответственные службы и органы работают с самого раннего утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию лично контролирует и.о министра Магомед Евлоев. Причины пожара будут установлены позже, сейчас как основные версии рассматриваются самовозгорание и поджог.

Ранее сообщалось, что в Карабулаке загорелась несанкционированная свалка на площади в три гектара.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ингушетии горят три гектара несанкционированной свалки