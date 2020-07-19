В Исаакиевском соборе Петербурга возобновились богослужения

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга возобновили ежедневные богослужения, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ключаря собора, протоиерея Алексея Исаева.

Отмечается, что в храме не было богослужений 111 дней, с 28 марта.

«Наконец-то мы дожили до первого богослужения после карантина. Конечно же, в соборе проведены на высочайшем уровне все дезинфекционные меры, прихожанам розданы маски, перчатки, измеряется температура на входе», — рассказал Исаев.

При этом колоннада Исаакиевского собора – популярная смотровая площадка, открылась 16 июля.

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