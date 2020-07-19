В Анапе у фотодельцов изъяли животных из Красной книги

В Анапе в ходе межведомственного рейда у фотографов изъяли животных, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«У фотоживодеров на смотровой площадке «Ласточкино гнездо» изъяты 2 краснокнижных ястреба, на Пионерском проспекте — 2 яванские макаки и 2 попугая ара, занесенные в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание таких животных у фотодельцов недопустимо и проходит по административной статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Животные были отправлены в лицензированные зоопарке в селе Витязево. Нарушителей ждут штрафы.

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