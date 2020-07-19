В России провели почти 25 млн тестов на коронавирус

В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было проведено 314 тысяч лабораторных исследований.

Отмечается, что под медицинским наблюдением остаются 273 737 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек

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