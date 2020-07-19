В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — сообщается на сайте Гидрометцентра

Предупреждение о грозе будет действовать 19 июля с 9.00 до 21.00.

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