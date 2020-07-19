В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — сообщается на сайте Гидрометцентра
Предупреждение о грозе будет действовать 19 июля с 9.00 до 21.00.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первая половина лета в Москве признана самой дождливой за 126 лет
— Синоптики рассказали, какая погода ожидает Россию в августе