Стало известно, где в России чаще болеют ожирением

Самая высокая распространенность ожирения в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5 539,4 случая на 100 тыс. жителей. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минздрава.

Второе место занимает ЯНАО (3 527,2), третье Тюменская область (2 860,2). После тройки лидеров следуют Курганская область (2 714) и Самарская область (2 667,1).

Самый низкий показатель распространённости ожирения был зафиксирован в Приморском крае — 549,2 случая. За ним следует Еврейская АО (685,4), Калининградская область (665,5), Кабардино-Балкария (618,1) и Москва (607,7).

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