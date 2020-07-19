Жителей австралийского Мельбурга обязали носить маски
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Власти штата Виктория в Австралии объявили обязательным ношение масок вне дома в городе Мельбурне и районе Митчелл с 22 июля, причиной для этого послужил рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет ABC News.
Отмечается, что штраф для нарушителей составит 200 австралийских долларов (около 140$). Исключения будут сделаны для людей с медицинскими противопоказаниями и детей до 12 лет.
По данным издания, накануне в штате Виктория было зарегистрировано 363 случая заражения коронавирусом.
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