Чихуахуа-охотник из Новосибирска получил протез лапы

В Новосибирске ветеринар сделал операцию по установке протеза лапы собаке породы чихуахуа. Об этом пишет «НДН.ИНФО».

Отмечается, что пес по кличке Салли неоднократно бывал с хозяином на охоте, где и потерял конечность в схватке со зверем. Пациент был направлен в клинику на чрезкожное остеоинтегрируемое протезирование.

По словам ветеринара, с Салли будет все хорошо, но за ним нужно еще наблюдать полгода.

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