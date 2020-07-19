В Германии на поле подсолнухов появился портрет Бетховена

В Германии на поле подсолнухов появился портрет легендарного композитора Людвига ван Бетховена. Об этом пишет «Ридус».

Семья фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе, Коринн и Ули Эрнст, к 250-летию со рождения композитора решили создать его портрет в виде лабиринта на поле, где растут подсолнухи, конопля и кукуруза.

Отмечается, из-за размеров портрета увидеть его целиком можно только с высоты птичьего полета.