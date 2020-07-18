Протестующие в Тель-Авиве и Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху
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Антиправительственные акции проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие требуют отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ.
Демонстранты блокируют дороги и выкрикивают лозунги, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.
19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.
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