Протестующие в Тель-Авиве и Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху

Антиправительственные акции проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие требуют отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ.

Демонстранты блокируют дороги и выкрикивают лозунги, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, указано в сообщении.

19 июля в Иерусалиме состоится техническое заседание суда по обвинениям во взятке, мошенничестве и обмане общественного доверия в адрес Нетаньяху.

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