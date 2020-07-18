Следов взлома горевшего собора в Нанте не обнаружили

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Специалисты не нашли никаких следов взлома французского собора Святых Петра и Павла в Нанте, где произошел пожар. Об этом сказал прокурор города Пьер Сен, передает BFMTV.

«Мы не обнаружили каких-либо признаков взлома во внешнем доступе», — начал он.

Однако, как уточнил Сен, версия «поджога» все еще рассматривается.

Реставраторы прогнозируют, что на восстановление собора после пожара уйдет один — два года.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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