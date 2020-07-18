Собянин ответил на вопрос о дате проведения Дня города в Москве на фоне COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что День города в Москве должен состояться «по расписанию», то есть в начале сентября. Об этом он сказал в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, все запланированные мероприятия должны пройти в честь Дня города в соответствии со стандартным графиком и даже несмотря на коронавирус. Однако он не исключил, что сроки могут скорректироваться в случае ухудшения ситуации с инфекцией.
«Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию <...> Скорее всего, он будет», — отметил Собянин.
По состоянию на 18 июля, в столице выявлено 232,9 тыс. заболевших, 170 тыс. вылечившихся и 4,2 тыс. умерших.
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