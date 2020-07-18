Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США

Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.

Иск связан с тем, что федеральные силовики задерживали участников протеста без достаточных оснований, указано в сообщении.

Протесты против расизма и полицейского произвола начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

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