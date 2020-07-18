Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
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Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
Иск связан с тем, что федеральные силовики задерживали участников протеста без достаточных оснований, указано в сообщении.
Протесты против расизма и полицейского произвола начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.
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