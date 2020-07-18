Пострадавшие при взрыве газа в доме в КБР дети находятся в тяжелом состоянии

Дети, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Баксане Кабардино-Балкарии, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Взрыв газа произошел на первом этаже двухэтажного жилого дома, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Дети находятся в Детской республиканской клинической больнице в Нальчике. Мальчик 9 лет с 75% поражений поверхности кожи ожогами подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, девочка 4,5 года, у нее больше 30% поверхности тела поражено ожогами.

Отмечается, что в настоящее время минздрав КБР прорабатывает возможность перевода детей в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Жизни взрослых ничего не угрожает.

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