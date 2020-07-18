Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве
Врачи прооперировали 22-летнего студента, который пострадал в результате взрыва у станции метро «Шулявская» в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
По его словам, медики удалили множество осколков от взрывного устройств, которые передали правоохранителям.
«Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести», — написал градоначальник.
Взрыв у киевской станции произошел в пятницу вечером, 17 июля. По данным РИА «Новости» в субботу утром, 18 июля, местная полиция сообщила о четырех пострадавших, еще трое людей самостоятельно обратились за помощью в медучреждения и были отпущены после осмотра.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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