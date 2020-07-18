Топливо попало с затопленного судна в Москву-реку в районе Красногорска

В подмосковном Красногорске затонуло двадцатиметровое судно, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по области.

Затопление произошло у причала в Красногорске.

«Затопление судна «Январь» длиной до 20 метров. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива на поверхность Москвы-реки», — рассказали в спасательном ведомстве.

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