Скончался основатель журнала Time Out Тони Эллиотт

На 74-м году жизни умер основатель журнала Time Out британец Тони Эллиотт. Об этом сообщается на странице компании Time Out Group в Twitter.

Отмечается, что Эллиотт скончался в четверг, 16 июля, после продолжительной болезни.

«Жизнь и работа его, неустанного поборника городской культуры, вдохновила миллионы людей, его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!» — говорится в сообщении.

На сайте журнала указано, что 11 августа выйдет номер лондонского Time Out, посвященный Эллиоту.

Журнал Time Out был основан в 1968 году в Лондоне как альтернативное андеграундное издание, позже он превратился во флагмана объявлений, листингов и рецензий о культурных и развлекательных событиях.