Роухани сообщил о 25 млн случаев заражения коронавирусом в Иране

В Иране до 25 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией, в будущем это число может возрасти до 30-35 миллионов. Об этом сообщил президент страны Хасан Роухани, передает агентство Mehr.

По его словам, за 150 дней эпидемии коронавируса в стране скончались 14 тысяч человек.

Ссылаясь на прогнозы специалистов, президент сказал, что в ближайшем будущем число госпитализированных лиц с COVID-19 удвоится. На данный момент число госпитализированных за все время пандемии составляет 200 тысяч человек.

Роухани также отметил, что иранское здравоохранение имеет доступ к пяти препаратам против коронавирусной инфекции.

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