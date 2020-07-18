В Армении выявлено 33 462 случая коронавируса

В Армении за минувшие сутки выявили 461 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общее количество заболевших в стране достигло 34 462.

Всего от инфекции с начала пандемии вылечились 23 123 пациента. Умер 631 человек.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 10 507 пациентов, в стране проведены 145 083 теста на коронавирус.

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