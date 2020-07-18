Медиков ФМБА отправили на Восточный для предотвращения распространения COVID-19
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Самолет Роскосмоса доставит сводный отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
Также сотрудникам космодрома направлены средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.
Во главе медиков будет стоять начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.
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