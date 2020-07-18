Медиков ФМБА отправили на Восточный для предотвращения распространения COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Самолет Роскосмоса доставит сводный отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Также сотрудникам космодрома направлены средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

Во главе медиков будет стоять начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

Коронавирус нашли у двух сотрудников предприятия «Роскосмоса» под Красноярском

Новый экипаж отправят на МКС осенью, несмотря на коронавирус