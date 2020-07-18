Свыше 10 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 10 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 0.07 мск, в Домодедово задержан один рейс и восемь — отменено.

В это же время в Шереметьево отменено два вылета.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Внуково не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.