В Ростовской области ливень подтопил более 20 домов

В Ростове-на-Дону и Батайске проливной дождь подтопил 24 дома и 60 дворов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

Помимо этого в зоне подтопления оказались дорожная сеть городов, шесть социально значимых объектов, а также два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала.

Из-за дождя также было остановлено движение общественного транспорта. Более 1,5 тыс. сотрудников экстренных служб и 290 единиц техники задействованы в откачке воды.

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