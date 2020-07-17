В Германии задержали разоружившего полицейских мужчину с луком и стрелами

Полиция Германии задержала 31-летнего Ива Рауша, который разоружил силовиков, угрожая пистолетом, а затем скрылся в лесу в горах Шварцвальд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции города Оффенбург.

Операция по задержанию Рауша проходила в течение нескольких дней. В ней были задействованы около 200 сотрудников сил правопорядка и вертолеты.

«После нескольких дней розыска скрывшегося в лесах вокруг Оппенау полиции удалось задержать подавшегося в бега 31-летнего Ива Рауша», — сообщили в полиции.

В результате обысков у него были изъяты 4 единицы огнестрельного оружия.

Рауша, у которого нет постоянного места жительства, прозвали в Германии «шварцвальдским Рэмбо». Он носил с собой лук и стрелы, нож и пистолет. Кроме того, мужчина отлично ориентировался в окрестном лесу и носил камуфляжный костюм.