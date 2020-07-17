В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 114 человек

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 114 пациентов с коронавирусом, пишет минздрав страны.

Днем раньше погибли 66, еще день назад — 87 человек. Всего в королевстве заразились 292 тысячи, больше 45 тысяч человек умерли.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

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