В Киеве около метро «Шулявская» произошел взрыв
В Киеве около станции метро «Шулявская» произошел взрыв, пострадал один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
По предварительным данным, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская».
Личность пострадавшего пока не установлена. Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали.
На место происшествия выехали наряды полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники других профильных ведомств. Специалисты для безопасности обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных предметов не было обнаружено.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Аэропорт Краснодара эвакуировали после сообщений о «минировании»
— В Москве эвакуируют второй за день суд из-за угрозы минирования