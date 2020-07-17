В Киеве около метро «Шулявская» произошел взрыв

В Киеве около станции метро «Шулявская» произошел взрыв, пострадал один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По предварительным данным, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская».

Личность пострадавшего пока не установлена. Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали.

На место происшествия выехали наряды полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники других профильных ведомств. Специалисты для безопасности обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

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