Синоптики прогнозируют потепление на выходных в Москве

В субботу и воскресенье (18 и 19 июля) в столице ожидается потепление, сообщили в Гидрометцентре.

Несмотря на то что воздух днем на выходных в среднем прогреется до +24°C, дожди не покинут город и область. Синоптики прогнозируют местами кратковременные осадки, а также туман и грозу. Ветер не будет превышать 10-17 м/c.

Вечером и ночью температура в Москве будет опускаться до +12°C.

Давление составит 747–749 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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