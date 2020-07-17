В Индонезии из-за паводков погибли 36 человек

В провинции Южный Сулавеси в Индонезии из-за паводков погибли минимум 36 человек, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Источник сообщил, что больше трех тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия. Непогода повредила девять мостов, 13 религиозных зданий, девять школ, восемь офисов и другие общественные учреждения.

Сейчас 359 спасателей ищут пропавших и помогают пострадавшим.

Сильные дожди 14 июля спровоцировали наводнения, из-за чего поднялся уровень воды в трех реках.

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