СПЧ: ситуация с домашним насилием в России усугубилась

Пандемия коронавируса неблагоприятно сказалась на проблеме домашнего насилия в России. Об этом говорится в докладе Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), передает «Интерфакс».

В тексте констатируется, что проблема с домашним насилием в стране уже была далека от идеала, но эпидемия и различные экономические явления сильнее ухудшили ситуацию. Во-первых, из-за коронавируса практически перестали работать государственные организации социального обслуживания для жертв домашнего насилия. Во-вторых, из-за ухудшения экономической ситуации снизилась мотивация пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

При этом в докладе приводятся данные МВД, согласно которым в стране снизилось число жалоб на домашнее насилие на 9%. Однако и цитируется уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая говорила об увеличении количества обращений пострадавших в апреле 2020 года в 2,5 раза.

«Есть серьезные опасения, что существующая методика сбора статистических данных не отражает реального масштаба проблемы», — подчеркивается в тексте.

В СПЧ предложили региональным и местным органам власти начать временно размещать жертв домашнего насилия в гостиницах за счет бюджетных средств.

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